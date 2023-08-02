Вследствие ночной атаки дронами российских захватчиков наибольшие повреждения нанесены на юге Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности", - сообщил глава государства.
Зеленский добавил, что все украинские оперативные службы сработали эффективно.
"Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - подчеркнул Зеленский.
Атака по Украине 2 августа - что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".
Пуски "шахедов" осуществлялись с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА.
В то же время, группы дронов заходили на Киев одновременно с нескольких направлений. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены.