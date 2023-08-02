В частности, российские захватчики снова били "по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности".

Вследствие ночной атаки дронами российских захватчиков наибольшие повреждения нанесены на юге Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны. Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности", - сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что все украинские оперативные службы сработали эффективно.

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"Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы - это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - подчеркнул Зеленский.

Атака по Украине 2 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131".

Пуски "шахедов" осуществлялись с трех направлений - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА.

В то же время, группы дронов заходили на Киев одновременно с нескольких направлений. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены.

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