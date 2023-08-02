В столице пострадавших нет, заявил Виталий Кличко.

Российские захватнические войска запустили несколько групп беспилотных летательных аппаратов по Украине.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Пуски зафиксировали из российского города Приморско-Ахтарск. "Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после полуночи. При объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - предупредили военные.

Сейчас тревога объявлена в Донецкой, Харьковской и Сумской областях. Об угрозе применения дронов сообщают в последних двух. В то же время "Общественное" пишет, что в Херсоне пятый раз за вечер раздаются взрывы.

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Обновлено в 04:00: В Харьковской и Запорожской областях снова объявили тревогу.

Обновлено в 03:55: В Одесской области объявили отбой.

Обновлено в 03:50: Кличко сообщил, что жертв и пострадавших в результате атаки в столице нет.

Обновлено в 03:45: В КГВА сообщили, что в Голосеевском районе обломки дрона упали на детскую площадку. В другом месте района произошло возгорание нежилого помещения, на месте работают спасатели.

Обновлено в 03:30: Отбой тревоги в Киеве и области, красной на карте остается только Одесская область.

Обновлено в 03:25: В Соломенском и Святошинском районах зафиксировано повреждение нежилых помещений, есть возгорание, сообщил Попко.

Кличко сообщает, что экстренные службы получили сообщение о взрыве в Голосеевском районе.

Обновлено в 03:15: Зафиксировано падение обломков в Святошинском районе, данные по разрушениям и пострадавшим уточняются, сообщает начальник КГВА Сергей Попко.

Мэр столицы сообщает, что в Святошинском районе после падения обломков БПЛА горит дерево. В Соломенском - повреждение нежилого помещения.

Для Житомирской, Винницкой и Черниговской областей – отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 03:03: По предварительным данным, в Соломенском районе Киева зафиксировали падение обломков беспилотников. Спасательные службы следуют на место, сообщил мэр.

Обновлено в 03:00: Взрывы в столице подтвердил Виталий Кличко. "Работает ПВО. На Киев следует группа БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – написал он.

Обновлено в 02:48: Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что юг Одесщины атакуют ударными БПЛА. "Наши силы ПВО работают", – добавил он.

Обновлено в 02:45: В Киеве слышны звуки взрывов, в КГВА сообщают о работе противовоздушной обороны в области и столице.

Обновлено в 02:40: На юге Одесской области очередная атака дронов, они заходят вдоль устья Дуная.

Обновлено в 02:30: Шахеды в направлении Киева по юго-западному и северному направлениям. Тем временем для Черкасской, Полтавской и Сумской областей объявили об отбое.

Обновлено в 02:10: Сообщалось об угрозе для Винницкой, Житомирской областей и Белой Церкви.

Обновлено в 01:43: В Чернигове опасность из-за ударных дронов.

Обновлено в 01:43: "Шахеды" приближаются к устью Дуная! Направляйтесь в укрытие!" - призывают Воздушные Силы.

Обновлено в 01:15: Жителей Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей предупреждают об угрозе применения баллистического оружия.

В Киевской областной государственной администрации сообщают, что в области зафиксировали движение БПЛА, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Обновлено в 01:00: Группу ударных дронов зафиксировали в Черкасской области, двигаются с северо-восточного направления. В то же время группа БпЛА "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в сторону юга Одесщины, Измаила.

Обновлено в 00:35: Воздушные Силы сообщили, что группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области, она движется на запад, однако направление может меняться.

Тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Киевской областях.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Напомним, ночью российские захватчики атаковали Харьковскую область дронами-камикадзе. Оккупанты попали по территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова и в учебное заведение. После атаки начался масштабный пожар, известно об одном пострадавшем.

Уже днем войска Российской Федерации обстреляли Херсон, попав в херсонскую городскую клиническую больницу. В результате атаки погиб один врач, также получила ранения медсестра.

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