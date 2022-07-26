Власти РФ уже 4 месяца ничего не сообщают о потерях ее оккупационного контингента в войне против Украины.

Президент Владимир Зеленский просит украинцев, у которых еще есть контакты в РФ, сообщать россиянам о потерях их оккупационных войск в Украине.

Об этом шла речь в вечернем обращении главы государства к украинцам.

"Уже четыре месяца российское государство не сообщало своим гражданам никакой информации - даже отцензурированной - о потерях оккупационного контингента. Полное молчание. Ничего не публиковалось и не говорилось в многочисленных интервью и выступлениях на политическом и военном уровнях. Впрочем, это количество уже почти 40 тысяч - столько людей российская армия потеряла убитыми за время от 24 февраля. А еще десятки тысяч раненых, искалеченных", - подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, это значит, что информировать россиян о потерях должны украинцы.

"И если российское государство не говорит официально, и даже в общих чертах, то это означает, что каждый и каждая, кто еще сохранил какие-либо контакты в России или информационное влияние на их общество, должен доносить этот простой факт до тех, до кого может. 40 тысяч одних только убитых оккупантов", - заявил президент.

Как писал УНИАН, президент РФ Владимир Путин в начале марта утверждал, что на войну отправляют только профессиональных военных, а не срочников. Вскоре Министерство обороны РФ признало, что выявило факты присутствия проходящих срочную службу.

Россия скрывает информацию о своих потерях в войне против Украины. Министерство обороны РФ сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1 351 человек. 1 июня председатель комитета Госдумы по обороне заявил, что Россия якобы практически перестала нести потери, сменив военную тактику.

Как свидетельствует перехват СБУ, захватчики если вывозят "груз 200", то делают это ночью и небольшими партиями. Пока тела ждут свою очередь, они начинают разлагаться.

Из перехваченных СБУ разговоров оккупантов также следует, что убитых складывают под открытым небом, а затем отправляют домой в закрытых гробах из-за разложения

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери противника в личном составе на сегодняшнее утро в общем составляли около 39 тысяч 870 человек.

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