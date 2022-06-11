Никаких рефрижераторов для хранения тел погибших захватчиков нет.

Тела убитых в Украине российских оккупантов массово складывают под открытым небом, а затем отправляют домой в закрытых гробах, ведь они начинают разлагаться.

Об этом свидетельствует новый перехват, опубликованный СБУ.

Во время разговора двое оккупантов обсуждают гибель своего товарища. Один рассказывает, что захватчик получил смертельное ранение, но лицо почти не повредилось, да и конечности целы. Второй удивляется, ведь оккупанта привезли домой в закрытом гробу.

Однако оккупант объясняет ему, что тела убитых россиян составляют под открытым небом. Они начинают разлагаться. Чтобы не шокировать общество, хоронят погибших в закрытых гробах.

"Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах ... сумасшедший", - рассказывает оккупант.

Как свидетельствуют предыдущие перехваты СБУ, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут "груз 200" ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ составляют 32 тыс. 50 человек.

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