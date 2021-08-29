Награды из рук президента получили сегодня родители павших воинов.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды двум добровольцам, погибшим на Донбассе.

Как отмечают в Офисе президента, награды предоставлены "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Глава государства отметил званием Героя Украины и орденом "Золотая Звезда" посмертно бойца Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Святослава Горбенко.

"Доброволец погиб 3 октября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта. Спасая травмированного собрата, он был смертельно ранен осколком танкового снаряда", - рассказали в ОП.

Награду получили родители погибшего - Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно получил солдат Виктор Гурняк.

"Он погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области", - отметили в Офисе президента.

Награду получили его родители - Петр Степанович и Мария Мирославовна.

При этом, по словам координатора Transparency International Ukraine Назара Зелинки, инициировали присвоение звания Гурняку еще более шести лет назад, однако только сейчас это произошло.

Кроме того, фамилии 228 военнослужащих ВСУ и других войск сектора безопасности и обороны, погибших в этот день в 2014-2020 годах, сегодня объявили во дворе Минобороны. После каждой озвученной фамилии воины почетного караула били в Колокол памяти и салютовали из личного оружия. Память погибших почтили минутой молчания.

Что такое День памяти защитников Украины

Сегодня, в воскресенье, 29 августа, в Украине отмечается День памяти защитников Украины. По всей стране приспущены государственные флаги, а в 10:00 была объявлена общенациональная минута молчания.

Читайте такжеСутки на Донбассе: от обстрелов боевиков пострадали 10 украинских военныхДень памяти основан в 2019 году указом президента Владимира Зеленского для достойного чествования памяти всех военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые полегли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украинского государства.

Это также день-напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

29 августа 2014 года начался выход украинских войск из Иловайска через так называемый зеленый коридор, предоставленный военными Российской Федерации. Однако российская сторона не придерживалась договоренностей и начала массированный обстрел.

В результате в августе 2014 года Украина потеряла более 300 воинов, еще почти столько попали в плен, более 400 получили ранения.

Автор: Катерина Комолова