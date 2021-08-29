Глава государства вместе со спикером Верховной Рады, премьер-министром и руководителем Офиса президента возложили цветы к Стене памяти.

Президент Владимир Зеленский почтил память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

В церемонии также приняли участие глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает ОП.

Читайте такжеБелый дом подтвердил встречу Байдена с ЗеленскимОни возложили цветы к Стене памяти павших защитников Украины, расположенной на улице Трехсвятительской в Киеве.

Что такое День памяти защитников Украины

День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, был введен в 2019 году указом президента Владимира Зеленского № 621/2019.

Этот день посвящен достойному чествованию памяти всех военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые пали в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украинского государства, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.

Сегодня, в воскресенье, 29 августа, по всей стране приспущены государственные флаги. В 10:00 была объявлена общенациональная минута молчания.

Автор: Катерина Комолова