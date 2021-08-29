В 10:00 объявлена общенациональная минута молчания.

В воскресенье, 29 августа, по всей стране будут приспущены государственные флаги.

Об этом сообщает, в частности, украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 29 августа, в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания. Также будут приспущены государственные флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, зарубежных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях", - говорится в сообщении.

Такие мероприятия проходят в рамках Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Читайте такжеУкраина сегодня чтит память своих погибших защитниковДень установлен Указом Президента Украины от 23 августа 2019 года № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, отдавших жизнь за родину, и как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.

"Смертельный для наших защитников "зеленый коридор" пролегал через поля с подсолнухами. Именно под ними сотни украинцев положили в борьбе с врагом свои жизни на алтарь свободы, гибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поэтому символом Дня памяти защитников Украины стал цветок подсолнуха", - отмечают в украинской делегации ТКГ.

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Автор: Катерина Комолова