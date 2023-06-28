Церемония состоялась в сессионном зале Верховной Рады.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Сергею Яременко, командиру 96-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". Об этом сообщает Командование ВВС Вооруженных сил Украины, отмечая, что церемония состоялась в сессионном зале Верховной Рады.

"Именно зенитчики под командованием Сергея Яременко с позывным "Гранит" выдержали бешеные воздушные атаки на Киев в мае — июне, не позволив ни одной из более 200 целей точно поразить объекты и уничтожили уже 13 "непобедимых" аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Они освоили современные зенитные ракетные комплексы разных производителей и обошли теорию вероятности, все чаще демонстрируя 100-процентный результат", - сказано в сообщении.

Яременко отмечает, что отличных результатов удается достичь как, благодаря вооружению, так и мастерству зенитчиков, которые практически никогда не действуют шаблонно.

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"Благодаря целому комплексу мер введения в заблуждение противника, постоянной смене позиций, различным тактическим приемам нам удалось обойти систему теории вероятности" - добавил он.

Яременко отметил, что по сравнению с прошлым годом в Украине гораздо более мощный уровень противовоздушной обороны.

Сбитые российские "Кинжалы"

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов отмечал, что перед началом шерстомасштабного вторжения России на территорию Украины, у врага было 43 ракеты "Кинжал", а в марте этого года их было уже 50 - за счет производства новых ракет.

Первую российскую ракету "Кинжал", которые россияне называют гиперзвуковыми, сбили в Украине в ночь на 4 мая. После того россияне еще несколько раз запускали эти ракеты, все они были сбиты, хотя сами россияне этого не признают.

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