Украинским военным впервые удалось сбить ракету такого типа.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук подтвердил "что во время ночной атаки 4 апреля украинским военным впервые удалось сбить вражескую ракету типа "Кинжал".

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал", - отметил он.

По словам Олещук, "Кинжал" сбили с помощью комплекса Patriot.

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"Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - добавил командующий.

Он также призвал украинцев, "не бежать раньше времени впереди отца в ад" и не обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг.

"Мы обязательно будем сообщать что, где, чем, и когда сбили! На все свое время", - добавил Олещук.

В Украине сбили ракету "Кинжал" - что сообщалось

После завершения воздушной тревоги ночью 4 мая в киевская городской военной администрации заявили, что той ночью Россия совершала атаку на Киев дронами-камикадзе Shahed, а также применяла ракету, вероятно баллистического типа. Тогда в КМВА добавили, что выяснят, что это была за ракета, уже после экспертизы ее обломков.

В то же время, в Воздушных силах сообщили, что той ночью россияне запустили по Украине в общей сложности 24 беспилотника Shahed. Однако, о запуске ракет в сообщении речь не шла.

5 мая издание Defense Express заявило, что ночью 4 мая украинские военные сбили над Киевом "Кинжал". Впоследствии эту информацию в Воздушных силах опровергли.