Искандеры и Кинжалы созданы по одной схеме, но они не взаимозаменяемые, говорит эксперт.

У России осталось еще много ракет "Искандер", которые имеют ту же принципиальную конструкцию, что и распиаренный "Кинжал". Однако на практике это не одна и та же ракета, поэтому нельзя сказать, что Россия имеет много "Кинжалов", если у нее есть "Искандеры".

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, имея общую конструкцию, "Искандеры" и "Кинжалы" все же приспособлены под разные системы пуска, поэтому они не являются взаимозаменяемыми.

"Кинжал" приспособлен для пуска с самолета МиГ-31, т.е. [это ракета] воздушного базирования. Кстати, ракета "Кинжал" не имеет транспортного контейнера, она в открытом виде подвешивается на самолет. А ракета "Искандер-М" находится в транспортно-пусковом контейнере, который ставится на пусковую установку и она из него запускается", – заявил эксперт.

Также эксперт отметил, что "Кинжал" у россиян получился почему-то сильно дороже "Искандера".

По данным Жданова, на начало вторжения в Украину у россиян было около 900 "Искандеров", а на конец марта этого года осталось всего 144 единицы. Ракет "Кинжал" было 43 единицы в феврале прошлого года, а в марте этого года их было уже 50 – за счет производства новых ракет.

Как Россия применяла "Кинжалы"

В мае текущего года Россия как минимум дважды применяла дефицитные ракеты "Кинжал", пытаясь уничтожить поставленные Украине комплексы ПВО "Пэтриот". В первый раз такая атака была предпринята 4 мая. Россияне выпустили один "Кинжал" и несколько ракет других типов, но ПВО сбила якобы несбиваемый "Кинжал".

В ночь на 16 мая россияне запустили сразу 6 "Кинжалов", явно намереваясь реабилитироваться за провал первой попытки, но в итоге атака обернулась еще большим позором для россиян – все шесть ракет были сбиты. Но это не помешало россиянам заявить об уничтожении сразу нескольких пусковых установок "Пэтриот".

После этого россияне принялись бить по Киеву ракетами "Искандер", чтоб реализовать все ту же задачу по уничтожению ЗРК "Пэтриот", но эти попытки также оказались провальными.

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