Отмечается, что захват неназванных российских приграничных городов "дал бы Киеву рычаги влияния в переговорах с Москвой".

Президент Украины Владимир Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал наносить удары по территории Российской Федерации и трубопроводу "Дружба". Об этом пишет Washington Post со ссылкой на слитые в сеть данные Пентагона.

"За закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении – оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается в Венгрию, а также в частном порядке хотеть ракет большой дальности для поражения целей на территории России, говорится в секретных документах американской разведки, в которых подробно описываются контакты Зеленского с высокопоставленными помощниками и военачальниками", – говорится в материале WP.

В слитых документах американского оборонного ведомства отмечается, что предложение наносить удары по территории РФ, одновременно перебрасывая украинские сухопутные войска на вражескую территорию, украинский лидер озвучил в январе. Захват неназванных российских приграничных городов "дал бы Киеву рычаги влияния в переговорах с Москвой".

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Кроме того, на встрече с вице-премьером – министром экономики Украины Юлией Свириденко Зеленский предложил взорвать нефтепровод "Дружба", по которому нефть транспортируется в Венгрию.

"Зеленский подчеркнул, что … Украина должна просто взорвать трубопровод и уничтожить, вероятно, венгерскую промышленность, в значительной степени опирающуюся на российскую нефть", – говорится в документе.

При этом издание пишет, что в тексте подробно описан разговор, где представители разведки признают, что Зеленский "выражал гнев по отношению к Венгрии и, следовательно, мог делать преувеличенные угрозы". Хотя Венгрия номинально является частью западного альянса, Орбан широко считается самым дружественно настроенным к Кремлю европейским лидером.

В то же время представитель администрации президента США Джо Байдена в комментарии WP заявил, что комментарии Зеленского не станут причиной приостановки предоставления ATACMS.

"Украина неоднократно обязывалась ответственно и стратегически применять оружие, предоставленное США, когда это необходимо для противодействия российской агрессии, и мы уверены, что так будет и впредь", – сказал представитель Пентагона.

Другой высокопоставленный чиновник администрации президента США отметил, что "Зеленский сдержал обещания, которые он дал президенту Байдену, и мы не верим, что это изменится".

Война в Украине: актуальные новости

13 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные серьезно готовятся к контрнаступлению. В то же время он не стал детализировать, когда начнется операция, поскольку это "не поможет Украине, а наоборот будет мешать".

В то же время украинские защитники достигают успехов на Бахмутском направлении. По словам заместителя министра обороны Анна Маляр, в пригороде Бахмута силы обороны продвигаются по двум направлениям.

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