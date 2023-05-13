Когда начнется контрнаступление Украины, все "точно увидят", а Россия "точно почувствует", говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию ответил журналистам, когда все же начнется украинское контрнаступление. По его словам, украинские силы серьезно готовятся, но его откровенность в вопросах о контрнаступлении "не поможет Украине, а наоборот будет мешать".

"Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы. И не только те, кто знает весь этот замысел, а народ наш, который ожидает. Ваш вопрос (о контрнаступлении – УНИАН) самый актуальный в Украине, и не только в Украине. Я не могу вам ответить. Но вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует", - подчеркнул Зеленский в разговоре с итальянскими журналистами.

Отвечая на повторный вопрос представителей СМИ о временных рамках контрнаступления, Зеленский заявил: "Как профессионал профессионалу хотел бы ответить: мы верим в победу и верим, что первые важные шаги будут в скором времени".

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Глава государства также отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину возможно доверять.

"Нельзя верить этому человеку, если его можно назвать человеком. Он запутался", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что в 2014 году Путин обвинял "украинский режим", "киевский режим", но на самом деле он сам возглавляет режим, не отличающийся от нацистского.

"Ну какой еще режим? Режим самый жестокий в России и этот режим возглавил Путин. И это ничем не отличается от нацистского режима", - подчеркнул президент Украины

Теперь, добавил президент, Путин продолжает говорить о режиме в Украине, однако сам больше не скрывает, что он воюет против нашей страны.

"И снова режим, и снова полномасштабная война, но теперь с массовыми захоронениями, с пытками людей, с похищением детей", – отметил президент Украины.

Контрнаступление Украины - официальные заявления

На протяжении последних недель Украина продолжает подготовку к контрнаступлению. Накапливает оружие, создает новые бригады.

В конце апреля в МОУ сообщали, что подготовка на финишной прямой. Министр Алексей Резников заявлял, что войска ждут сигнала от командования.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержки контрнаступления, отмечал, что Украина ожидает военную помощь от партнеров.

Представители власти также призывают не рассматривать контрнаступление Вооруженных сил Украины как завершение войны. Для того, чтобы освободить страну от врага и установить справедливый мир, может потребоваться не одно контрнаступление.

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