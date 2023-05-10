В "Транснефти" утверждают, что в результате "попытки теракта" нет пострадавших.

В России утверджают, что в среду рано утром, 10 мая, на нефтепроводе "Дружба" была попытка совершения "террористического акта".

"Теракт" в РФ пытались совершить на наливном пункте "Брянск", обошлось без пострадавших, пишет ТАСС, ссылаясь на сведения официального представителя "Транснефти" (оператор магистральных нефтепроводов России) Игоря Демина.

"Да, действительно сегодня ранним утром была попытка совершения террористического акта в отношении системы нефтепроводов "Дружба"… Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы", - сообщил Демин.

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Канал Baza в Telegram написал, что сегодня около 5 часов утра в поселке Свень Брянской области на наливном пукте "Дружбы" были "прилеты" в пустые резервуары для хранения нефтепродуктов. "…на них обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Никаких утечек или возгорания при этом не произошло, никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

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Нефтепровод "Дружба" находится в 150 км от границы. За Брянском "Дружба" разделяется на две ветки - южная направляется через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию, а северная проходит через Беларусь в направлении Германии и Польши.

Этот нефтепровод обеспечивает поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Беларуси, и ее транзит в европейские страны.

Летом 2022 года росСМИ писали, что в Брянской области "Дружбу" пытались подорвать самодельнымы взрывными устройствами, но у злоумышленников якобы ничего не получилось. В середине ноября прошлого года журналисты узнали, что прокачка нефти через "Дружбу" была приостановлена из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных ударов.

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