Конкретные цифры Маляр называть отказалась, потому что идут активные боевые действия.

Украинские войска продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута, поделилась в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично: "По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются".

Конкретные цифры Маляр называть отказалась, потому что идут активные боевые действия.

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По ее словам, украинские защитники уничтожают врага и уже немало взяли в плен.

Зато в самом городе ситуация сложнее.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", - подчеркнула Маляр.

Бои за Бахмут - главное

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут, говорится в вечерней сводке Генштаба. Также РФ пыталась наступать в направлении населенных пунктов Богдановка и Белая Гора, но безуспешно. Наряду с ведением позиционной обороны украинские защитники ведут активные наступательные действия.

По словам представителя Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, ВСУ продвинулись еще до 2 км в течение суток. Тогда как вчера вечером, 12 мая, Пригожин заявлял о потере 5 км.

Вместе с тем, по данным Института изучения войны, "вагнеровцы" захватили 220 м территории в самом Бахмуте и атакуют три основных укрепрайона в северо-западном секторе города.

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