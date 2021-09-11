Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий для ветеранов войны и семей погибших защитников Украины.
Как сообщает Офис президента, указом № 466/2021 предполагается обеспечить в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год расходы на выплату денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения.
В частности это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа:
- семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО;
- внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;
- семей участников боевых действий на территории других государств, которые погибли, пропали без вести или умерли вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;
- семей погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.
Также президент поручил Кабинету министров обеспечить с 2022 года функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в этом году планирует обеспечить собственным жильем не менее 400 ветеранов-переселенцев.
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