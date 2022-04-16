Тогда у российского олигарха действительно были симптомы отравления.

3 марта российский олигарх Роман Абрамович прилетел в Киев и, вероятно, пытался найти варианты прекращения войны и снятия санкций. К тому времени у него действительно были симптомы отравления.

Об этом в интервью Крым.Реалиям рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, симптомы отравления были у Абрамовича и народного депутата Рустема Умерова. Джемилев уверен, что целью был Умеров, ведь визит Абрамовича держался в строгом секрете. В то же время лидер крымских татар не исключает и других вариантов, поскольку Абрамович "спецслужбам в Москве не по вкусу".

После переговоров с Абрамовичем у Джемилева сложилось впечатление, что тот действует в своих интересах, но "опасается за будущее своей страны", которую ждет крах, если Путин не завершит войну.

Джемилев заявил, что назвал Абрамовичу единственный вариант развития событий, при котором Россия может избавиться от санкций, – это полное прекращение вторжения, полное, "до последнего сантиметра", включительно с Крымом, деокупация территории Украины и обязательства неукоснительно соблюдать нормы международного права.

"Без этого никакие санкции с вас не будут сняты", – сказал Джемилев.

Абрамович якобы согласился с этой позицией, но заметил, что непонятно, как этого можно добиться от "того, кто там в Кремле".

Джемилев считает маловероятным то, что визит Абрамовича в Киев санкционировал Кремль, хотя и не отвергает этого.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил Джо Байдена не вводить санкции против Абрамовича поскольку он может способствовать переговорам о мире между Киевом и Москвой.

В то же время олигарх оказался в затруднительном положении. Он вынужден занимать деньги у своих голливудских и американских влиятельных друзей из-за санкций.

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