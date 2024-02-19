Там он заслушал доклад комбрига и наградил военных

Во время визита в Харьковской области, президент Владимир Зеленский посетил командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады, воюющей под Купянском. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова о ситуации на подчиненном участке фронта. Кроме того, комбриг доложил об особенностях использования БПЛА на местности и противодействии вражеским беспилотникам в регионе.

"Отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов", – указано в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский лично пообщался с военными на месте и вручил им награды за значительный вклад в оборону Украины.

"Рад быть сегодня здесь - увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих собратьев. Это очень важно. Желаю всем вам победы", - сказал Зеленский.

Отмечается также, что часть наград из соображений безопасности президент передал командирам для вручения по месту несения службы.

Ситуация на фронте - важные новости

На днях стало известно, что Силы обороны вышли из Авдеевки Донецкой области. По мнению экспертов из Центра стратегических коммуникаций, эта "победа" не даст врагу никаких стратегических преимуществ.

Зато, по мнению военного аналитика Александра Мусиенко, после взятия Авдеевки, РФ может увеличить давление на Купянск. Это может стать новой политической целью Путина накануне выборов.

О том, что война в Украине меняется и осуществляется переход к новой фазе, заявил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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