Враг вечером выпустил кабы на мирный населенный пункт.

Вчера вечером оккупанты совершили обстрел управляемыми авиабомбами по селу Черное Купянского района Харьковской области. Три человека погибли и есть двое раненых.

Как сообщила Полиция Харьковской области, в селе разрушен частный дом и автомобиль.

"Погибли 3 человека: 58-летняя женщина, 56-летний мужчина и 17-летняя девушка. Ранены 54-летняя женщина и 53-летний мужчина", - отмечают правоохранители.

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В течение 15 февраля военные РФ наносили удары по населенным пунктам также Харьковского и Чугуевского районов. В селе Липцы Харьковского района поврежден дом. В результате обстрелов города Волчанск и села Белый Колодец Чугуевского района повреждены дома.

Также Враг продолжает обстрел области и сегодня. В частности, под огнем были село Катериновка Купянского района, села Кудиевка, Синьковка, Берестово, Котляровка, Ивановка, Охримовка, Малая Волчья, Бударки и другие населенные пункты.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что сегодня вблизи с. Довгенькое Изюмского района два человека погибли, еще один травмирован в результате подрыва на боеприпасе. Предварительно, люди подорвались на противопехотной мине.

Спасатели отмечают, что деоккупированные территории буквально "усеяны" взрывоопасными предметами. Жителей призывают передвигаться только проверенными путями, не касаться подозрительных предметов, не пытаться их перемещать и сразу сообщать о находке по номеру 101 или 102.

Обстрелы Харьковской области

Как сообщал УНИАН, вчера вечером председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Ольховатской общине Харьковской области, в результате удара погибли муж и жена. Он информировал, что зафиксировали прилет двух вражеских Кабов, один из которых попал в автомобиль с гражданскими. Синегубов сообщил, что есть по меньшей мере двое погибших мирных жителей - муж и его жена, предварительно - двое раненых. Впоследствии Синегубов сообщил, что вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, ее данные устанавливаются.

Харьковщина находится под постоянными обстрелами россиян, практически ежедневно от агрессии гибнут мирные люди.

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