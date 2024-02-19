Контроль над руинами Авдеевки не даст врагу никаких стратегических преимуществ, пояснил Центр.

В битве за Авдеевку россияне понесли больше потерь, чем в боях за Бахмут, при этом контроль над городом не даст врагу никаких стратегических преимуществ.

Об этом отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Там напомнили, что 18 февраля Силы обороны завершили выход из Авдеевки. Оборона Авдеевки от российских захватчиков продолжалась почти 10 лет.

"Мы обязательно вернем и отстроим этот город. Украинские воины были вынуждены покинуть Авдеевку из-за нехватки боеприпасов. Такова цена задержек с оказанием помощи нашими партнерами", - говорится в комментарии Центра.

При этом отмечается, что Россия захватила Авдеевку ценой огромных потерь в технике и людях.

"За 4 месяца активной фазы боев уничтожено более 47 тыс. оккупантов, 364 танка, 5 самолетов и другой техники противника. Больше чем в битве за Бахмут", - говорит Центр.

Там считают, что Путин приказал своим войскам захватить Авдеевку для поднятия собственного рейтинга. Однако определенные диктатором сроки "Победы" неоднократно откладывались благодаря устойчивости украинских защитников города.

"Контроль над руинами Авдеевки не даст врагу никаких стратегических преимуществ. Это очередная "Пиррова победа", которая приближает истощение ресурсов России", - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

ВСУ вышли из Авдеевки - главные факты

17 февраля Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о принятом решении вывести украинские силы из Авдеевки.

18 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины были выведены из Авдеевки на новые более выгодные позиции. Он подчеркнул, что воины и в дальнейшем стоят на пути дальнейшего продвижения врага.

По словам Лиховия, во время выхода из Авдеевки в тех сложных условиях, которые сложились с изменением оперативной обстановки, некоторое количество военнослужащих оказалось в плену. Он также подчеркнул, что не может говорить о конкретных цифрах, потому что сейчас происходит верификация.

По его словам, потери в таких обстоятельствах были минимальны как на события, которые сложились. Он также подчеркнул, что Украина будет бороться за освобождение каждого из военных, попавших в плен.

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