Российская агрессия против Украины создала, среди прочего, продовольственный и энергетический кризисы, которые распространяют по миру неуверенность и раздражение жизнью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что международное сообщество не должно забывать, что российская агрессия является первопричиной глобальных кризисов.

Как сказал глава государства в вечернем обращении к украинцам, которое опубликовано в социальной сети Facebook, он встретился с амбассадорами украинской государственной благотворительной платформы UNITED24 Андреем Шевченко и актером Ливом Шрайбером.

"Обсудили, как можем сохранить максимальное внимание мира к потребностям нашей защиты. Каждую неделю эта задача приобретает больший вес", - заявил Зеленский.

"Россия создала столько кризисов, в том числе и кризис стоимости жизни во многих странах, а также продовольственный и энергетический кризисы, которые распространяют по миру неуверенность и раздражение жизнью. Мы должны держать в фокусе глобального внимания первопричину этих кризисов, а именно: российскую агрессию. И должны напоминать, что именно Украина пострадала от российского террора больше всего", - добавил президент.

"Я благодарен всем, кто выполняет эту важную функцию, в частности амбасадорам UNITED24. Их активность – это миллиарды гривен для Украины и постоянное увеличение внимания к потребностям нашего государства и людей", - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, к инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским фандрейзинговой платформы UNITED24 за три месяца работы присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов составила более 6 млрд грн.

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