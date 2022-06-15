Президент отреагировал на сообщения в СМИ и соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает проверки логистики в армии по поставкам военным всего необходимого.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам, сделанном в конце 111-го дня войны.

"Попросил главнокомандующего Вооруженных сил Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается в обществе", - сказал он.

По словам главы государства, он ожидает проверки логистики в армии – "проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты".

"На сегодня всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такое снабжение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: