Президент Украины подчеркнул, что разговор может пройти с участием посредников или без них, однако это произойдет при условии, если Российская Федерация готова закончить войну и выйти из украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании.

По его словам, сегодня президент РФ единолично решает, остановится российская армия или нет.

"Если Россия хочет закончить войну – потому что они в медиа именно так говорят, – они должны сесть за стол переговоров. Стол переговоров об Украине без Украины невозможен. Поэтому эти переговоры должны быть прямые. Можем говорить с посредниками, можем говорить без посредников – мне безразлично. Если Российская Федерация готова закончить войну, а значит, выйти с наших территорий, – в любой момент к такому формату я лично готов", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что нужно использовать все возможности, чтобы закончить войну, как бы ни было сложно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский ответил на опасения Запада, что ВСУ будут обстреливать территорию России.

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