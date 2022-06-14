За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных изменений не произошло, на Харьковщине российская армия пробует усилить свои позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы осуществляют давление на оккупантов на юге, целью которого является освобождение Херсона.

О ситуации Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам, сделанном в конце 111-го дня войны.

"Продолжаем давить на оккупантов на юге страны. Ключевая цель – освобождение Херсона, и будем двигаться к этому шаг за шагом", - сказал он.

Глава государства сказал, что "мучительные потери" имеем на Харьковщине, где российская армия пробует усилить свои позиции.

"Бои за это направление продолжаются, и надо еще бороться, жестко биться за полную безопасность для Харькова и области", - отметил он.

По словам Зеленского, также есть болезненные потери на востоке.

"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных изменений не произошло. Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом – как и раньше. Потери, к сожалению, мучительные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь понесет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию. Поэтому донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели", - сказал президент.

Он также сообщил, что подписал очередной указ о награждении тех, кто больше всех отличился в боях. Государственными наградами отмечены 63 военнослужащих – за храбрость и эффективность в защите государства.

"Общее количество отмеченных наградами – уже 18 453. И такой масштаб, такое количество подвигов в полной мере демонстрируют, какого уровня противостояния и жестокости которой боевые действия", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

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