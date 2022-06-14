Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы осуществляют давление на оккупантов на юге, целью которого является освобождение Херсона.
О ситуации Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении к украинцам, сделанном в конце 111-го дня войны.
"Продолжаем давить на оккупантов на юге страны. Ключевая цель – освобождение Херсона, и будем двигаться к этому шаг за шагом", - сказал он.
Глава государства сказал, что "мучительные потери" имеем на Харьковщине, где российская армия пробует усилить свои позиции.
"Бои за это направление продолжаются, и надо еще бороться, жестко биться за полную безопасность для Харькова и области", - отметил он.
По словам Зеленского, также есть болезненные потери на востоке.
"За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных изменений не произошло. Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом – как и раньше. Потери, к сожалению, мучительные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь понесет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию. Поэтому донбасское направление - ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели", - сказал президент.
Он также сообщил, что подписал очередной указ о награждении тех, кто больше всех отличился в боях. Государственными наградами отмечены 63 военнослужащих – за храбрость и эффективность в защите государства.
"Общее количество отмеченных наградами – уже 18 453. И такой масштаб, такое количество подвигов в полной мере демонстрируют, какого уровня противостояния и жестокости которой боевые действия", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.