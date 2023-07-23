Из-за россиян в Украине за сутки пострадали более 40 гражданских.

Российские захватчики за прошедшие сутки из различного вооружения обстреляли 10 регионов Украины, по предварительным сведениям, погибли 10 мирных жителей, а 43 - получили ранения.

О последствиях вражеских атак сообщает Military Media Center, ссылаясь на сведения Ситуационного центра Министерства обороны Украины. Кроме того, опубликовало карту, на которой размещена информация насчет обстрелов.

На карте указано, что противники били по Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областям.

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"Из разных видов вооружения - стрелковое оружие, гранатометы, минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО (реактивы системы залпового огня - Ред.), ЗРК (зенитно-ракетные комплексы - Ред.), ОТРК (оперативно-тактические ракетные комплексы - Ред.), БРК (береговой ракетный комплекс - Ред.) "Бастион", ударные БПЛА, корабли ЧФ (Черноморский флот - Ред.) РФ, стратегическая и тактическая авиация - были атакованы 133 населенных пункта и 141 объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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В ночь на 23 июля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Одесской области, из 19 запущенных противником ракет украинским воинам удалось ликвидировать девять. В частности, уничтожены крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и боеприпасы морского базирования - "Калибры".

В результате вражеского удара по Одессе сильно поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. Также повреждено много других зданий, в частности, жилые дома, изуродованы десятки авто, погиб один мужчина, пострадали и госпитализированы 17 человек (среди них есть трое несовершеннолетних). Один из пострадавших - 17-летний парень, попал в реанимацию. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

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