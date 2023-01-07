По словам президента, все, чей голос звучит в унисон с грохотом российской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира.

Россияне, которые оправдывают войну РФ против Украины и помогают ее вести или воспевают государство-террориста, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, комментируя введенные сегодня, 7 января, украинские санкции против российских знаменитостей.

"Есть промежуточный итог в работе по отношению к многим гражданам России и связанным с ней лицам, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список - будут следующие решения по санкциям против таких лиц", - сказал украинский лидер.

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Санкции против россиян

В субботу, 7 января, Украина ввела новые санкции против ряда артистов Российской Федерации сроком на 10 лет. Согласно документу, подсанкционным лицам заблокируют их украинские активы. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запретят совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав.

В санкционный список вошли сразу 119 знаменитостей из разных сфер.

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