Россияне, которые оправдывают войну РФ против Украины и помогают ее вести или воспевают государство-террориста, должны быть изолированы от цивилизованного мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, комментируя введенные сегодня, 7 января, украинские санкции против российских знаменитостей.
"Есть промежуточный итог в работе по отношению к многим гражданам России и связанным с ней лицам, которые оправдывают войну, помогают ее вести или воспевают государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список - будут следующие решения по санкциям против таких лиц", - сказал украинский лидер.
Санкции против россиян
В субботу, 7 января, Украина ввела новые санкции против ряда артистов Российской Федерации сроком на 10 лет. Согласно документу, подсанкционным лицам заблокируют их украинские активы. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запретят совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав.
В санкционный список вошли сразу 119 знаменитостей из разных сфер.