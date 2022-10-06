Президент Владимир Зеленский убежден, что Североатлантический альянс должен принимать превентивные меры, чтобы остановить Россию от опасных действий.

НАТО должно предотвращать применение Россией ядерного оружия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос после выступления в Австралийском институте Лоуи.

Говоря о вероятности применения Россией ядерного оружия, Зеленский отметил, что на это трудно ответить, потому что российские власти контролируют не все происходящее РФ.

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"Так же они не все контролируют, что у них происходит на поле боя - они хотели захватить нас за три дня. Они не понимают, за что хвататься: то ли завоевывать, или атаковать, или воровать унитазы. То, что они мародерствовали, убивали, насиловали людей, - то же самое у них происходит и в их политике. И то же самое происходит в их экономике. Очень богатое государство и бедные люди", - сказал он.

Президент Украины считает, что "НАТО должно делать невозможным применение Россией ядерного оружия".

По его словам, необходимы "превентивные удары, чтобы они знали, что с ним будет, если они применят ядерное оружие.

"А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, то вот держи от нас", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что НАТО должно пересмотреть "подходы к очередности применения своего давления".

Ядерные угрозы России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

24 сентября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".

28 сентября Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.

30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.

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