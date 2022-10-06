НАТО должно предотвращать применение Россией ядерного оружия.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопрос после выступления в Австралийском институте Лоуи.
Говоря о вероятности применения Россией ядерного оружия, Зеленский отметил, что на это трудно ответить, потому что российские власти контролируют не все происходящее РФ.
"Так же они не все контролируют, что у них происходит на поле боя - они хотели захватить нас за три дня. Они не понимают, за что хвататься: то ли завоевывать, или атаковать, или воровать унитазы. То, что они мародерствовали, убивали, насиловали людей, - то же самое у них происходит и в их политике. И то же самое происходит в их экономике. Очень богатое государство и бедные люди", - сказал он.
Президент Украины считает, что "НАТО должно делать невозможным применение Россией ядерного оружия".
По его словам, необходимы "превентивные удары, чтобы они знали, что с ним будет, если они применят ядерное оружие.
"А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, то вот держи от нас", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что НАТО должно пересмотреть "подходы к очередности применения своего давления".
Ядерные угрозы России
Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин, говоря о ядерном оружии, заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия знает о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.
24 сентября вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам президента РФ о возможности применения ядерного оружия. По словам Борреля, война достигла "опасного момента".
28 сентября Зеленский призвал мировое сообщество действовать на опережение и не позволить России реализовать ее катастрофические сценарии. Президент призвал принимать превентивные меры к России, которая осуществляет ядерный шантаж.
30 сентября Столтенберг заявил, что ядерные угрозы Путина не остановят НАТО от поддержки Украины в освобождении ее территорий.