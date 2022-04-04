Даже присутствие в квартире человека национальной символики Украины уже было для оккупантов поводом для того, чтобы убить этого человека или по крайней мере угрожать убийством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас известно о целенаправленных убийствах учителей и воспитателей на временно оккупированной территории.

Об этом он заявил во время речи в парламенте Румынии.

"3 апреля, когда мир ужаснулся, увидев тела убитых в Буче, на сайте российского государственного информационного агентства "РИА Новости" была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. Ее название достаточно красноречиво, я цитирую:"Что Россия должна сделать с Украиной". И это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников", - отметил глава государства.

Он рассказал, что в статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, да и самих украинцев.

В тексте сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины.

Там говорится, что даже название Украины надо стереть.

"Фактически сказано, что гибель как можно большего числа наших людей в войне только приветствуется. Хочу еще раз подчеркнуть: это сайт государственного информационного агентства России, на котором в условиях открытой государственной цензуры может быть опубликовано лишь то, что соответствует официальной идеологической позиции относительно войны против Украины. То, что не соответствует такой позиции, просто не прошло бы цензуру. То есть я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о цели вторжения на территорию Украины", - сказал президент.

Он добавил, что если бы украинская армия не выстояла, если бы украинский народ не поднялся на защиту государства, то оккупанты сделали бы то, что сделали в Буче – но на всей территории Украины.

По словам Зеленского, сейчас известно о целенаправленных убийствах учителей, воспитателей на временно оккупированной территории, о целенаправленном терроре против всех, кого оккупанты рассматривали как активистов, как людей, связанных с армией.

Он уточнил, что даже просто наличие в квартире человека национальной символики Украины, Государственного флага или герба, уже было для оккупантов поводом для того, чтобы убить этого человека или по крайней мере угрожать убийством.

Как сообщал УНИАН, российские пропагандисты опубликовали статью "Что Россия должна сделать с Украиной" в день, когда мир узнал о зверствах русских в Буче и других городах под Киевом.

Вас также могут заинтересовать новости: