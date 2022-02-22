У президента верят, что "мощной войны" в Украине не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Украине военное положение введут только в случае полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Об этом глава государства сказал на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.

"Относительно военного положения очень просто - это вопрос для нас ясен: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российской Федерации. Если будет - будет введено военное положение", — сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин для "поддержания мира" поручает ввести русские войска на территорию ОРДЛО.

В тот же день президент Украины созвал заседание СНБО, на котором, как писали некоторые СМИ, могли рассмотреть вопрос введения военного положения. Но заявлений на этот счет не прозвучало от главы государства во время его обращения к украинцам.

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