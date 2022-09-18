Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть свободной – вся.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что затишье после череды побед - это подготовка к освобождению всех украинских городов.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после череды побед у нас определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующей серии. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать", - отметил он, имея в виду названия освобожденных от оккупантов городов.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть свободной – вся.

"И в завершение, как и всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, будут звучать у наших детей, будут звучать у внуков. Будут звучать в свободной Украине", - подчеркнул глава государства.

Контрнаступление ВСУ: основные подробности

12 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории. Сюда входят города Изюм, Купянск и Волчанск. 14 сентября, Маляр сообщила, что силы обороны Украины с 6 сентября уже освобожили в Харьковской области около 8 тыс. 500 квадратных километров территории, около 388 населенных пунктов.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически вся Харьковская область уже деоккупирована.

Атакующие действия украинских защитников переломили ход войны, но завершить ее в этом году все равно не удастся. Таким мнением поделились эксперты из американского Института изучения войны. Они также рассказали, что Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию на фоне успехов ВСУ.

Отдельно аналитики рассказали, как украинская армия усилила давление на подразделения рашистов на востоке. Если ситуация будет развиваться похожих образом, врагу станет сложно обороняться.

Рашисты также продолжают наступать на Донбассе вместо отправки подкреплений в районы атак ВСУ. По мнению экспертов, такие действия "оторваны от реальности".

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