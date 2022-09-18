Ежедневно президент проводит селекторное совещание с представителями силовых, правоохранительных, оборонных и других структур, которые задействованы в обороне государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как начинается его рабочий день.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Сегодняшний день я начал, как и всегда, с утреннего селектора", - отметил он.

Видео дня

По словам Зеленского, в селекторном совещании приняли участие главнокомандующий Вооруженных сил Украины, министр внутренних дел, руководители разведки, министр обороны, министр инфраструктуры, представители от Министерства иностранных дел, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, Служба безопасности, руководитель Офиса президента, "Укроборонпром" и представители других структур и ведомств, которые отвечают за важнейшие направления помощи нашим защитникам".

"Именно так начинается каждый мой день. Часто с одних и тех же вопросов, часто – со схожих ответов. И всегда это время самых важных для Украины слов", - рассказал он, имея в виду названия освобожденных от российских захватчиков городов Украины.

Отметим, что с началом полномасштабной войны президент Зеленский не покидает Украину. Вместе с тем его жена часто посещает другие государства с дипломатической целью. О том, где находятся дети Зеленских - не известно ничего. Ранее первая леди отметила, что не хотела бы раскрывать информацию о том, где ее семья провела первые месяцы войны.

"Чем меньше я скажу, тем в большей безопасности буду находиться", - сказала первая леди Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: