Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как начинается его рабочий день.
Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.
"Сегодняшний день я начал, как и всегда, с утреннего селектора", - отметил он.
По словам Зеленского, в селекторном совещании приняли участие главнокомандующий Вооруженных сил Украины, министр внутренних дел, руководители разведки, министр обороны, министр инфраструктуры, представители от Министерства иностранных дел, секретарь Совета нацбезопасности и обороны, Служба безопасности, руководитель Офиса президента, "Укроборонпром" и представители других структур и ведомств, которые отвечают за важнейшие направления помощи нашим защитникам".
"Именно так начинается каждый мой день. Часто с одних и тех же вопросов, часто – со схожих ответов. И всегда это время самых важных для Украины слов", - рассказал он, имея в виду названия освобожденных от российских захватчиков городов Украины.
Отметим, что с началом полномасштабной войны президент Зеленский не покидает Украину. Вместе с тем его жена часто посещает другие государства с дипломатической целью. О том, где находятся дети Зеленских - не известно ничего. Ранее первая леди отметила, что не хотела бы раскрывать информацию о том, где ее семья провела первые месяцы войны.
"Чем меньше я скажу, тем в большей безопасности буду находиться", - сказала первая леди Украины.