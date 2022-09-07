Президент сообщил, что провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего для быстрого решения вопросов, связанных с продвижением ВСУ.

Сейчас жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он поблагодарил бойцов, которые особо отличились в противостоянии российской агрессии.

Видео дня

"Только за первую половину сегодняшнего дня удалось сбить пять из шести российских ракет Х-101. Это дорогая потеря для России – и это спасение многих украинских жизней. Четыре из этих ракет сбили военнослужащие воздушного командования "Юг". Молодцы, ребята! Также особенно благодарим сегодня воинов 79-й десантно-штурмовой бригады, которая на Донецком направлении героически сдерживает врага", - отметил глава государства.

Он призвал всех людей, которые создают информационную картину, обращать свое внимание и внимание общества на то, что "жесткое противостояние продолжается почти по всей линии фронта".

"Это тысяча триста километров активных боевых действий. И это просто несправедливо, когда отдельные участки фронта говорят очень много, а о других как будто забывают. Хотя наши воины на многих направлениях – абсолютные молодцы, абсолютные герои. И на Донбассе, и на Харьковщине, и в Запорожской области, и на юге, и в приграничных районах севера и востока страны. Защита всего государства требует одинаково искреннего и серьезного внимания", - подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Максимально быстро и точно решаем все вопросы, связанные с продвижением наших Вооруженных Сил, уничтожением оккупантов", - уточнил он.

Он напомнил, что уже 50 тысяч русских жизней ушло на эту совершенно бессмысленную для России войну, и оккупантов не волнует даже такой уровень потерь.

"А нас волнует каждая жизнь наших героев, наших защитников и защитниц. Мы делаем все, чтобы беречь жизнь украинцев. И я благодарен партнерам, которые помогают нам с этим", - сказал Зеленский.

Напомним, у Зеленского советуют россиянам предстоит масштабное организованное отступление.

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