Активные боевые действия сейчас происходят на Донецком направлении.

Линия фронта в настоящее время простирается на 2,5 тыс. км, а из них на 1,3 тыс. км ведутся активные боевые действия. На Донецком направлении у защитников Украины есть успехи.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На этих 1,3 тыс. км у нас есть оборонительная операция, которая заключается в определенном комплексе действий, и там могут быть как наступательные действия, так и оборонительные. Активные действия - это район Донецкого направления. Путин недавно говорил, что он ставит такую задачу - полностью захватить Донецкую область к определенному сроку. Они (противники - УНИАН) не успели по этим срокам, потому что собирались это сделать до 1 сентября, но не оставляют эту цель", - сообщила заместитель министра обороны.

Видео дня

Вместе с тем, по словам Маляр, на Донецком направлении украинские войска имеют успехи - продвигаются и деоккупируют населенные пункты. Но наряду с этим продолжаются тяжелые ожесточенные бои, во время которых подразделения Сил обороны сдерживают врага.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за сутки 4 сентября на Донецком направлении вражеские войска понесли наибольшие потери.

Вас также могут заинтересовать новости: