Президент РФ потерпел очень серьезное поражение, полагает эксперт.

Президент Владимир Зеленский мог сделать резонансное заявление о лидере россиян Владимире Путине, поскольку знает сложившуюся ситуацию.

Прежнего главы РФ нет, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН. "Жив Путин или нет - по большей части троллинг от Зеленского. А я вот писал и сейчас вам скажу, что это не троллинг, а знание сложившейся ситуации. Прежнего Путина уже нет", - заявил эксперт.

Собеседник добавил, что мини-переворот, который совершили министр обороны Сергей Шойгу и командующий оккупационными войсками России в Украине Валерий Герасимов стал очень серьезным поражением лидера россиян.

"Вот этот мини-переворот Шойгу и Герасимова - очень серьезное поражение Путина. Я думаю, что Зеленский именно это имел в виду. Герасимов был обречен на заклание. Его оскорбляли, требовали отправить рядовым на фронт, его отстранили от руководства по существу и поставили уголовника и военного преступника еще по Сирии Суровикина (генерал, экс-командующий оккупантами в Украине Сергей Суровикин - Ред.). И Путина заставили все это изменить", - объяснил политолог.

По его словам, в уголовной среде есть простое правило - опущенного пахана уже не считают паханом.

Война Путина против Украины - что нужно знать сейчас

19 января Владимир Зеленский сделал резонансное заявление - сказал, что не уверен, что Владимир Путин жив. По его словам, он не совсем понимает, с кем украинцы имеют дело, и о чем говорить с представителями РФ.

Позже спикер Путина Дмитрий Песков ответил украинскому лидеру - утверждал, что глава РФ и его страна "есть и будут".

Позже Андрей Пионтковский сообщил, что Валерий Герасимов и Сергей Шойгу совершили военный мини-переворот. По его словам, Герасимова назначили командующим оккупантами в Украине не для победы РФ.

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