Украина должна сделать время своим оружием, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия надеется затянуть войну.

Об этом он сказал в своем видеообращении. "Россия надеется затянуть войну, истощать наши силы. Итак, мы должны сделать время нашим оружием. Мы должны ускорить события, ускорить поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что на этой неделе Украина имеет весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами Америки, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.

Видео дня

"Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны", - подчеркнул президент.

Помощь Украине от партнеров

Как сообщал УНИАН, Великобритания отправит Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

От Соединенных Штатов Америки Украина получит бронемашины Bradley, самоходные гаубицы, бронетехнику, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины и боеприпасы.

Также ожидаются танки Leopard от Германии, Польши, Испании и Канады. Ряд стран еще рассматривают вопрос передачи танков Украине.

Украина неоднократно призывала союзников передать армии истребители F-16 Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что европейские партнеры начали работать над этим вопросом.

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