Политолог Андрей Пионтковский: Война с Украиной проиграна, это понимают все. И в России готовятся к мафиозной войне за громадный передел собственности

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН рассказал о мини-перевороте в бункере кремлевского диктатора, как уже сегодня российская верхушка готовится к новой войне внутри РФ, а также спрогнозировал сроки падения путинского режима.

Как думаете, почему Запад перешел все "красные линии" и резко решил дать Украине практически все. Abrams – одни из лучших танков, которые мы так долго ждали. Уже маячит на горизонте передача истребителей F-16. В одном из эфиров вы говорили, что если эти самолеты нам дадут, то РФ проиграет войну за пару месяцев. К чему все идет?

Сначала Запад принял политическое решение. В течение года мы наблюдали за борьбой в западном политикуме и обществе. Прежде всего, наиболее важно было происходившее внутри Администрации Байдена.

На вопрос, в чем цели США в русско-украинской войне, у Администрации было два ответа. Один из них – победа Украины. Когда госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин были еще 25 апреля в Киеве, Остин заявил: победа Украины, полное восстановление ее территориальной целостности и ослабление России до такой степени, чтобы она больше никогда не могла повторить подобное. Но был и остается другой высокопоставленный чиновник – помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, который на этот вопрос отвечал иначе, что цель – не допустить поражения Украины. Казалось бы, близкие формулировки, но по сути они очень разные.

Все решения о пакетах военной помощи сопровождались большой внутренней дискуссией. Мы же помним всю эту историю. Ее прекрасно восстановила журналистка, которая задала Байдену вопрос на совместной конференции с Зеленским в Белом доме о поставках оружия: сначала в Америке говорили, что ни в коем случае нельзя передавать Украине Javelin, так как это спровоцирует Путина, потом – что нельзя передавать гаубицы, HIMARS, Patriot, и, в конце концов, их передают, как же дальше будет с танками, с ATACMS? Байден был очень смущен этим вопросом, и видно было, что он сам уже тяготился этими "красными линиями", которые Штаты наручниками сами на себя накладывали в вопросе помощи.

ЗАПАД ПОНЯЛ, ЧТО В УКРАИНЕ РЕШАЕТСЯ СУДЬБА МИРА

Вектор определился. Но Западу потребовался целый год для того, чтобы снять все барьеры. Запад решил, что должна победить Украина. Конечно, в обществе симпатизируют Украине, телевидение показывало все эти страшные сцены военных преступлений России.

Поддержка резко возросла с 10 октября, когда началась кампания уничтожения украинской инфраструктуры. 12 октября была встреча "Большой семерки", она превратилась в "Большую восьмерку", потому что Зеленский в ней самое активное участие принял. И такая же встреча повторилась 12 декабря. Оба раза принималось заявление, в котором было четко сформулировано, что задача – победа и поддержка плана Зеленского из четырех пунктов: полное восстановление территориальной целостности Украины, гарантии безопасности после войны, восстановление экономики путем репараций и привлечение к ответственности военных преступников. Эта концепция победы Украины была зафиксирована на политическом уровне.

Фестивалем солидарности с Украиной был и последний Давосский форум. Это было просто удивительно, как один за другим поднимались лидеры государств и говорили, что их целью является победа Украины. Даже Шольц сказал, что единственный путь достигнуть мира – это поражение России и победа Украины. Также прекрасно выступила финский премьер-министр Марин, сказавшая: "Мы не знаем, когда закончится война, но мы знаем, что она закончится победой Украины просто потому, что у нас нет другого выбора".

И дело не только в симпатии к Украине, Запад наконец-то понял, что происходит. Об этом сказал Столтенберг, которого мы так долго и справедливо критиковали в ноябре-декабре 2021-го перед началом вторжения. Тогда он каждый раз начинал свои выступления с перечисления, что НАТО не будет делать. Это поощряло Путина. Сейчас же он очень четко сформулировал новое понимание ситуации Западом. Отвечая на упреки, что приходится тратить много денег на помощь Украине, Столтенберг сказал: "Да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если они не устоят, нам придется платить кровью".

Потребовался целый год войны, чтобы Запад понял, что в Украине решается судьба мира. Украинская армия защищает Запад от вторжения российской орды.

Все ждали, что 20 января политическая воля будет артикулирована, превращена в конкретные поставки вооружения. Но случилось, что случилось. И эти колебания немцев даже пошли нам на пользу, они вызвали такую волну возмущения и резко усилили позиции Украины и в западном общественном мнении, и в западном политикуме.

Находясь в Вашингтоне, я наблюдал, как в США произошло очень интересное явление. Мы же долго опасались, что с приходом большинства республиканцев в Палате представителей может снизиться поддержка Украины. Да, там есть примерно 30-40 трампистских мерзавцев, которые откровенно ненавидят Украину. Трамп же после последней помощи сказал, что Байден ведет США к Третьей мировой войне, что это надо остановить. Но трампистов всего 30-40 из 220 республиканцев. Рейганское крыло Республиканской партии победило, одержало верх над трампистами внутри партии. И в эти два дня немецкого кризиса после решения Шольца именно лидеры республиканцев начали критиковать Байдена за недостаточность помощи. Байден же не собирался давать Abrams, но они заявили, если Шольц этим прикрывается, так дайте их немедленно. И это новое позитивное явление – помощь партии победы Украины внутри Администрации Байдена оказывают и республиканцы.

Я думаю, что теперь уже обратного хода нет.

Когда Трамп говорил, что такими темпами Украине передадут ядерное оружие, а потому нужно перестать ей помогать и прекратить эту войну, чего он добивался?

Трамп уже конченный. Он себя уже полностью заклеймил. Республиканцы от него отворачиваются с презрением.

В БУНКЕРЕ ПУТИНА ПРОИЗОШЕЛ МИНИ-ПЕРЕВОРОТ

Предупреждение Пескова о том, что Киев хочет ликвидировать Пригожина - явный анонс ликвидации "повара" Путина эфесбешниками?

Пригожин уже приговорен. В ночь с 10 на 11 января в бункере Путина произошел мини военный переворот. К нему явились Шойгу и Герасимов и заставили его снять ставленника Пригожина Суровикина и вернуть Герасимова к руководству всеми военными действиями. Это крупнейшее аппаратное поражение Пригожина и Путина, его первое поражение за 23 года при власти.

Я вовсе не идеализирую этих людей, они все там военные преступники. Мы просто должны разобраться, что там у них происходит. После провала блицкрига возникла ситуация, которая в любом фашистском государстве после военного поражения возникает. Основной вопрос – кто виноват? Фюрер или генералы? Естественно, Путину нужно было показать, что генералы, и он спустил с поводка своих двух псов – Кадырова и Пригожина, которые обрушились оскорблениями на начальника Генерального штаба Герасимова и министра обороны Шойгу, требуя снять их с постов, отправить босиком на фронт. Мы помним, какими эпитетами Пригожин награждал Герасимова. Но генералы не стали дожидаться, когда Путин с ними покончит, они осуществили мини-переворот: заставили убрать Суровикина и восстановить Герасимова.

Дни Пригожина сочтены. В гэбэшной атмосфере Пригожину надо считать зловещим заявление, что кто-то собирается его ликвидировать. Кстати, это стало очень популярным нарративом. Тот же Песков последнее решение США объявить ЧВК "Вагнер" криминальной организацией тоже назвал подготовкой к ликвидации Пригожина. Так что, Пригожина убьют.

Все его военные успехи основаны на том, что он клал трупы заключенных. Заключенные кончились, и кончился Пригожин.

В РОССИИ УЖЕ 27 ЧВК, ВЕРХУШКА ГОТОВИТСЯ К МАФИОЗНОЙ ВОЙНЕ

А Кадыров? Якобы он до сих пор сидит в отпуске в Дубае. Тоже почуял, что ему может прийти такой же логический конец, как и Пригожину, и поэтому отсиживается? Или его уже подвинули?

У Кадырова другая история. Но мы все время говорим о Пригожине и Кадырове, забывая, что на сегодняшний день в России уже 27 ЧВК. Вы задавались вопросом, зачем они? Для войны с Украиной они не нужны. Нужна единая сплоченная руководимая начальником Генерального штаба Герасимовым армия. Вершина абсурда – у министра обороны РФ Шойгу есть своя ЧВК, которая называется "Щит". Эти люди создают ЧВК не для войны с Украиной, а для следующей войны. Война с Украиной проиграна, это понимают все разумные люди. И они готовятся к мафиозной войне за громадный передел собственности.

После поражения России Путину и его группировке не удастся удержаться у власти. Им нечего будет объяснять, они не найдут виновных. А власть и собственность – одно и то же в России. Это хорошо известно и по опыту развития Украины. Все эти постсоветские республики были соединением власти и денег. С уходом путинской группировки освобождаются триллионные активы. И эти ЧВК создаются для борьбы в этом черном переделе собственности.

Половина ЧВК – региональные, их создают губернаторы, которые тоже миллиардеры у себя в губерниях. Их цель – удержать собственность от таких "пригожиных" или еще каких-то амбициозных уголовников.

Российская верхушка уже живет не столько имперскими фантазиями, сколько вполне конкретной будущей борьбой за передел собственности. Потому что Украина восстановит территориальную целостность, русские войска уйдут по ту сторону границы, и в РФ же понимают, что никто в их гадюшник не полезет. Ни украинцы, ни западные страны. Украина будет принята в НАТО, создаст гарантии безопасности для всей Европы. А в России будут заниматься своими делами – сражаться за норильский никель, красноярский алюминий. Сегодня все это переписано на каких-то людей или родственников Путина, и когда режим рухнет, эти громадные активы станут лакомой добычей. Вот это ближайшее будущее России, и они уже живут им.

Как вы относитесь к слухам из Кремля, что Запад и США выдвигали Путину предложения об окончании войны, ждали ответ и из-за этого решения по танкам и самолетам задерживались. Условие было – выход на границы 23 февраля 2022 года и переговоры о мирном возвращении Крыма, ОРДЛО. Путин якобы отказался, требуя Крым на 15 лет, весь Донбасс, но, грубо говоря, был послан. Как вы относитесь к такому?

Такие слухи, прощупывания, утечки, наверное, были. Но это не позиция США, это позиция части Администрации Байдена – приверженцев "не поражения" Украины. Ясно, что Россия все равно проиграет, но точка зрения "непораженцев", как я их называю, до последнего времени была такая – нужна мягкая капитуляция и примерно то, что вы перечислили.

Напомню, что есть два официальных документа – два заявления Большой восьмерки по Украине от 12 октября и от 12 декабря. Там подписи и Байдена, и Шольца, и остальных, и четко написаны условия - и там нет никаких разговоров по границам на 23 февраля 2022-го. Более того, эта позиция была и устно озвучена во время общей пресс-конференции Байдена и Макрона в Белом доме 30 ноября. Позиция, что единственное условие для достижения мира – полный уход Путина со всех оккупированных территорий. Пока он это не выполнит, с РФ не будут разговаривать. Как только он будет готов на эти условия, переговоры возобновятся. Эту же позицию на днях в Сенате подтвердила Виктория Нуланд. Она сказала, что США готовы вести переговоры с Путиным, когда он заявит, что согласен на полный выход со всей оккупированной территории.

Так что официальная позиция и США, и НАТО, и всего западного мира – полный уход российских войск. Да, были промежуточные варианты. Помните, 16 июня в Киев приезжали – Макрон, Драги и Шольц? В их же предложениях даже 23 февраля не было, было – прекращение огня на линии соприкосновения сторон и потом двухсторонние переговоры о спорных территориях. Нет уже никаких спорных территорий. Позиция Украины всегда оставалась твердой, и украинская дипломатия уже навязала эту позицию Западу.

ПРЕЖНЕГО ПУТИНА УЖЕ НЕТ

Недавно Владимир Зеленский в своем интервью сказал, что никаких переговоров с Путиным вести он не будет. До этого он заявлял, что, возможно, Путина уже и нет в живых. А с кем тогда можно будет вести переговоры?

Жив Путин или нет – по большей части троллинг от Зеленского. А я вот писал и сейчас вам скажу, что это не троллинг, а знание сложившейся ситуации. Прежнего Путина уже нет. Вот этот мини-переворот Шойгу и Герасимова – очень серьезное поражение Путина. Я думаю, что Зеленский именно это имел в виду. Герасимов был обречен на заклание. Его оскорбляли, требовали отправить рядовым на фронт, его отстранили от руководства по существу и поставили уголовника и военного преступника еще по Сирии Суровикина. И Путина заставили все это изменить.

Простое правило в уголовной среде: опущенный пахан – уже не пахан. Они опустили этого пахана, они навязали ему свое решение, и они почувствовали вкус своей власти над Путиным. Думаю, на завершающем этапе войны решать будут военные. С военными и надо будет разговаривать.

Интересно, как Путин недавно "переобулся". Если раньше целью так называемой СВО была защита украинцев на Донбассе, то сейчас это уже защита российских интересов. В какой-то момент он может объявить, что интересы защищены, и закончить войну? По мнению Арестовича, генералы до него донесли, что сил на Донбассе нет.

И это не только Путин "переобулся". Сразу после форума в Давосе в РФ началась паника и спустили новые "темники": "Россия – великая держава, она не может потерпеть поражение, даже если мы, сражаясь с блоком вооруженных до зубов 50 государств НАТО, отступим на границы 91-го года, все равно это будет наша великая победа". Реальность заставляет изменять сознание и в бункере, и на Лубянке, и где угодно.

Но Путин же заявлял, что нужно готовиться к затяжной войне. Они сами не понимают, как выпетлять из этой истории?

Сама эта фраза "готовиться к затяжной войне" через 11 месяцев после так называемого блицкрига, когда он за пару дней собирался быть в Киеве, какое еще может быть более весомое и очевидное признание поражения?

Я очень позитивно расцениваю результаты вот этого генеральского мини-переворота. Генералы почувствовали запах крови Путина и свою силу. Я уверен, что Генеральный штаб прекрасно понимал перспективы этой "операции". 3 февраля вышла замечательная статья полковника Генштаба в отставке Михаила Ходаренка "Кровожадные прогнозы политологов". Там буквально описано то, что произойдет с российской армией в Украине. И было обращение другого отставного генерала Ивашова. Думаю, что они оба отражали точку зрения профессиональных военных, которые, находясь на службе, не могли открыто выступать. И сейчас, когда произошло очень серьезное перераспределение власти во время этого мини-переворота, я надеюсь, что военные навяжут какой-то вариант выхода из этой ситуации.

Я тоже заметила. В программе у Соловьева прозвучало: "Что мы делаем?", "Зачем это надо было начинать?" и "История – это не то, что будет, а то, что было, а будет нам всем конец" и так далее. То есть, на всех этих пропагандистких шоу начинает меняться риторика. Получается, что уже готовят население к этому?

Конечно. Именно готовят. Все пропагандисты совершенно ручные, они работают по "темникам", а не по принципу – вдруг прозрел, пришел и рассказал правду Соловьеву. Какая-то из башен Кремля, которая раздумывает над сценарием, как вылезти из ситуации, дала ему такой нарративчик. В конце концов, и сам Путин уже другие песни поет. Это неизбежный процесс, и он будет усиливаться.

Мне не дает покоя вся эта история о 27 частных военных компаниях, которые уже есть в России. Как вы заметили, это скорее, всего не для войны в Украине, а для защиты интересов тех, кто создал.

Не скорее всего. Для войны это вредно. В армии должно быть единоначалие, а не 27 компаний.

Могут ли эти ЧВК направить против населения, которое будет прозревать и возможно что-то предпримет для изменений в стране? Либо они созданы только для борьбы мафиозных кланов?

У населения нет оружия, с которым оно будет прозревать, а эти мафиозные кланы вооружены. Но еще раз повторяю – борьба будет не идеологическая, не о войне в Украине – останавливать ее или добиваться полной победы, этот вопрос решен для всех. Самым главным вопросом этой борьбы будет вопрос собственности. Ведь в России никакой устойчивой частной собственности нет. Она вся по понятиям: сегодня ты владелец компании нефтяной, а завтра ты в тюрьме на 10 лет. И когда рассыпается власть – открываются громадные возможности. Они будут настолько поглощены этой борьбой, что ничто другое их не будет интересовать.

РОССИЯ И ДНЯ НЕ ПРОВОЮЕТ С НАТО

Нам главное, чтобы они покинули территорию Украины.

Они должны покинуть территорию Украины, Украина должна вступить в НАТО. Чем они там будут заниматься – это вопрос интересный, конечно, но…

Но они же не перестанут быть нашими соседями. Как говорил генерал Залужный, мы не должны оставлять эту войну нашим детям.

Этот вопрос уже решен на Западе, это членство Украины в НАТО. Наконец, вопрос поставлен правильно – перевернут с головы на ноги. Членство Украины в НАТО – это не какое-то одолжение, не жест НАТО Украине, которого она 20 лет добивалась, а они: "Нате вам". Нет, это гарантия безопасности Запада. Об этом Киссинджер недавно очень хорошо написал. Человек, который 30 лет боролся за финляндизацию Украины, за ее нейтральный статус, за ее невступление в НАТО. Он сейчас признал, что был неправ. "Я хотел предотвратить войну, а теперь я понял, что это именно и вызвало путинскую агрессию". И он написал замечательные слова, что самое крупное геополитическое событие 2022 года – это появление на карте мира новой великой державы с одной из самых сильных и эффективных армий. Это полное изменение геополитической ситуации.

Конечно, все понимают, что через два месяца в РФ может появиться другой Пупкин, который снова заорет о Российской империи, о русском мире. Но на его границе будет стоять уже Украина, которая не должна будет выпрашивать пакеты вооружений, а которая будет по горло укомплектована всем натовским оружием. Так что, с внешними авантюрами России будет покончено навсегда.

А что там будет с российским государством, там Кадыров будет с ними разбираться. Или вы думаете, что Кадыров немедленно не объявит Чечню независимым государством? Конечно. Но если так далеко думать в этой перспективе, то, в конце концов, товарищу Си надоест весь этот бардак с 27 ЧВК, и он быстро установит порядок, по крайней мере, на Дальнем Востоке и в Сибири.

Белый дом давит на Китай по украинскому вопросу и предупреждает о последствиях за помощь Российской Федерации перед поездкой Блинкена. Почему? Китай стал в позу?

Меня устраивает та позиция, которую занял Китай. Он великолепно воспользовался тем, что Россия должна сейчас подешевле продавать нефть и газ, но не собирается попадать под вторичные санкции. Он максимум что посылает России так называемую нелетальную помощь – бронежилеты, шлемы. Ну, пусть посылают шлемы. Военную помощь он никогда не решится оказать, потому что у него громадный экономический интерес с Соединенными Штатами.

Даже Сербия, которая все время клялась в дружбе с русскими братушками, вынуждена отступать от этой позиции. Их очень серьезно предупредил Европейский союз. И вот сейчас они уже говорят: "Мы никогда не признаем Крым и Донбасс частью России". И даже о санкциях подумывают.

Китай сыграл очень позитивную роль в вопросе ядерного оружия. Решающую роль, конечно, сыграли Соединенные Штаты, они просто объяснили очень наглядно Путину, что с ним будет, если он применит ядерное оружие, его просто убьют, не говоря уже о том, что вся его группировка в Украине будет уничтожена огневым воздействием НАТО. В России сейчас орут, что "воюют со всем НАТО", но они не представляют, о чем они говорят. Если 26 HIMARS полностью изменили стратегическую ситуацию, позволили Украине перехватить инициативу, то что сделают сотни Tomahawk, десятки самолетов? Россия и дня не провоюет со всем НАТО.

У ПУТИНА ОСТАЛОСЬ ДВА-ТРИ МЕСЯЦА

Как вы думаете, Путин окончательно загнан в угол? Попытается ли он из этого угла вылезти?

У него осталось два-три месяца до того, как придет вся эта армада, которая сейчас готовится, на которой обучаются украинские военнослужащие в Германии, Польше, Америке. Конец Путина обрисовал генерал Залужный еще в своем знаменитом интервью: "Я стою в 84 километрах от города Мелитополя, я готов пройти этот путь, но для этого мне нужно 300 танков…". Вот получил он 300 танков, 600 бронетранспортеров, 700 гаубиц и самолеты получит, возьмет Мелитополь, обрушит системы российской обороны, выйдет на побережье, Крым и оккупированные части Херсонской области превратятся в громадный котел. И те же генералы, которые пришли в ночь с 10 на 11 января к Путину, придут к нему еще раз. И на этом его политическая карьера закончится.

Этот мини-переворот очень важен. Это была репетиция окончания войны. Это фундаментальное изменение соотношения сил в путинском гадюшнике, когда Герасимов взял его за горло и заставил вернуть к власти. Это очень важное событие.

Дай Бог, потому что за все эти промедления украинцы платят своими жизнями.

Мы благодарны американцам, но нельзя отделаться от мысли, а если бы это произошло на два-три месяца раньше. Объективно: Запад разный. Есть люди, которые сразу поняли, как Борис Джонсон, как Анджей Дуда, как та же Анналена Бербок, что решается судьба Запада.

И меня поразили цифры во время последнего выступления Байдена был опрос, который показал, что 67% американцев поддерживают помощь Украине. Для Америки это удивительные цифры. Все же знают, что американцы традиционно мало интересуются внешней политикой. Поэтому надо оценить усилия друзей Украины. И после победы многим на Западе нужно присвоить звание Героя Украины.

Я тоже возмущаюсь, почему этого не было раньше. С другой стороны, если рационально взглянуть, созревание Запада произошло даже быстрее, чем я ожидал.

Катерина Шварц, Тала Калатай