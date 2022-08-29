Президент подчеркнул, что оккупантам не будет места на украинской земле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта война началась в Крыму и на Донбассе и должна закончиться именно там - выходом украинских военных на государственную границу.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Президент напомнил, что сегодня в Украине чтят память воинов, отдавших свои жизни за Украину.

Відео дня:

"Этот день памяти назначен на 29 августа, чтобы напомнить всем о трагических событиях 2014 года - Иловайск. О том, что это война, которая началась с оккупации Россией нашего Крыма и попытки захватить Донбасс, должен закончиться именно там - в освобожденном Крыму, в освобожденных городах Донбасса и выходом наших войск на государственную границу Украины", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина всегда помнила об этой своей цели.

"Я уверен, что вы все понимаете, что происходит, за что мы боремся и к чему мы стремимся. И наши воины не нуждаются ни в каких объявлениях или информационных волнах в спины. Украина возвращает свое и будет возвращать - Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Запорожье, Херсон, Крым и обязательно всю нашу акваторию Черного и Азовского морей. От Змеиного и до Керченского пролива. Это будет", - подчеркнул глава государства.

По его словам, оккупантам не будет места на украинской земле.

Напомним, у Зеленского рассказали почему не обнародовали дату российского нападения на Украину.

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