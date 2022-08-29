Конкретной даты вторжения не называли и иностранные разведки.

Украинские власти не знали точной даты начала полномасштабной войны РФ против Украины, а потому не сообщала об этом населению.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью "Фактам".

"Что именно надо было сказать, если никто не знал дату наступления? На самом деле эта истерика о том, что Россия неизбежно нападет, началась с октября. Дату возможного наступления называли раз пятнадцать или двадцать. Конечно, никто не знал, что нас атакуют именно 24 февраля", - пояснил Подоляк.

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По его словам, конкретной даты вторжения не называли и иностранные разведки.

"Разведка наших партнеров тоже не называла конкретных сроков, предполагаемых направлений и масштабов ударов. А европейские государства вообще категорически твердили, что войны не будет, что России, мол, это невыгодно, потому что она слишком завязана в бизнесе с ними и точно не пойдет масштабной атакой на Украину. С одной стороны, были предупреждения наших партнеров, тех же американцев и британцев, что Россия может атаковать Украину, с другой — не было конкретики, разведданные были усечены", - добавил Подоляк.

Напомним, несколько ранее эксперт пояснил, что стало первопричиной войны РФ против Украины.

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