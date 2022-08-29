Оккупанты должны знать, что украинские военные будут гнать их к границе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские военные хотят выжить, то настало время им бежать или сдаваться в плен.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Кто хочет знать, какие у нас планы? Вы не услышите конкретики ни от одного действительно ответственного лица. Потому что это война. И так - на войне", - отметил президент.

Відео дня:

Он подчеркнул, что оккупанты должны знать, что украинские военные будут гнать их к границе.

"К нашей границе, линия которой не менялась. Оккупанты ее хорошо знают. Если они хотят выжить – российским военным пора бежать. Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнения всех норм Женевских конвенций", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что если оккупанты его не услышат, то будут иметь дело с украинскими защитниками, которые "не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине".

"И это не что-то особенное. Это не то, что якобы началось. Мы говорим об этом 187 дней", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, бойцы Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 47,1 тысячу российских оккупантов.

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