Как отметил президент: "В каждой победе Украины есть и победа тех, кто вместе с нами защищает свободу, защищает европейские ценности".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили ситуацию на фронте и вокруг Запорожской АЭС.

Речь шла также и об успехах украинских военных. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Говорил сегодня с премьер-министром Италии Марио Драги. Проинформировал его о ситуации на передовой, об успехах нашего государства. Мы всегда отмечаем: в каждой победе Украины есть и победа тех, кто вместе с нами защищает свободу, защищает европейские ценности. Италия - среди самых крепких", - подчеркнул Зеленский.

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"Очень подробно обсудили с господином Драги ситуацию на Запорожской атомной станции, очередные российские провокации. Спасибо за понимание, что демилитаризация ЗАЭС - это фундаментальное условие для возвращения радиационной безопасности всем нам в Европе", - добавил президент.

Напомним, также Зеленский рассказал, как проводят стабилизацию на деоккупированных территориях.

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