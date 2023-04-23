Во всех медучреждениях противника большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов, отметили в Генштабе.

В населенном пункте Мостки Луганской области российские захватчики в школе обустроили военный госпиталь, где большое количество раненых россиян.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в своей свежей сводке. В сообщении сказано, что российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя и все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами.

Поэтому оккупанты уже и учебные заведения на временно оккупированных территорий используют в собственных целях. "Так, в населенном пункте Мостки Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов", - сообщает Генштаб.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе информировали, что на временно оккупированных территориях россияне сокращают и фактически прекращают предоставление медицинских услуг местному населению и организуют в гражданских медучреждениях военные госпитали. В отдельных захваченных населенных пунктах переоборудуются для приема раненых оккупантов даже родильные отделения и дома культуры.

Так, в населенном пункте Кабичевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой "власти" насчет развертывания на территории сельского Дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест. Во созданное "медицинское учреждение" захватчиков планируется прибытие российских военных врачей.

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