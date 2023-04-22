В горсовете сообщили, что в Мариуполе существенно прибавилось бурятов и жителей, которые приехали из глубинок России.

В оккупированном Россией Мариуполе баранов режут на улицах и разводят стихийную торговлю. В городе наблюдается настоящий "бум" бурят. Напомним, что днями ранее в Мариуполе из-за действий РФ погиб дельфин.

Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет. Там отмечают, что этнический состав населения Мариуполе под российской оккупацией меняется - растет количество граждан России, которых завозят для различных работ. "Большинство из них - представители нацменьшинств РФ, буряты или жители отдаленных глубинок", - отмечают в горсовете.

"Теперь меняются и "традиции". Так, во дворе по улице Фонтанной, 85, представители национальных меньшинств устроили резню баранов. Прямо посреди дня, не обращая внимания на жителей, среди которых есть дети", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жители домов на улице Блажевича жалуются на стихийную торговлю. Они рассказывают о грязи и зловониях под окнами жителей, но коллаборационная администрация игнорирует все жалобы людей.

В сообщении сказано, что теперь "асвабадители" принесли "русский мир" с его бесправием и беспорядком.

Россияне возводят в Мариуполе свой пантеон "героев"

Как сообщал УНИАН 17 апреля в Мариуполе россияне установили памятник генералу, который участвовал в оккупации города.

Памятник оккупанту установили возле школы №7, которую оккупационная администрация переименовала в его честь, а на открытие согнали школьников и преподавателей. Роман Кутузов - это командир 29-й армии РФ, который также командовал так называемым армейским корпусом "ДНР", участвовал в захвате Мариуполя, а в июне 2022 года был ликвидирован в Луганской области.

По предварительным данным, россиянами повреждены 90% всех школ Мариуполя - 54 учебных заведения, из них 19 имеют критические повреждения, а 8 - разрушены полностью.

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