В частности, Запад должен ограничить передачу Кремлю новых технологий и электроники.

Запад может остановить российского диктатора Владимира Путина и для этого, в частности, он должен не снимать санкции с России, а наоборот максимально их усилить.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с украинской и британской прессой по итогам саммита в Лондоне.

"Его (Путина - УНИАН) экономика в очень сложной ситуации и она будет ухудшаться. Снизить цену на нефть и энергоносители - это одна история. Теневой флот, банковская система - это также не все. Обрезать все отношения, где он обходит санкции. Взять на борт те страны, которые помогают в обходе санкций. Не потому, что они друзья с россиянами. А потому, что они зарабатывают на этом деньги. Предложить этим странам альтернативу - они есть. Россияне дают дешевый газ? Дайте такой же. Обрежьте все, дайте тотальные санкции", - сказал он.

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Зеленский добавил, что это приведет к ускорению деградации российской экономики.

"И скажите, вот наш план. Вот эти санкции сейчас работают. А вот письмо санкций, которые мы введем завтра, если ты не остановишь войну. Кроме этих санкций, вот пакет оружия, который мы передадим Украине. Ты же видишь, что их армия способна тебя остановить. А вот мы дадим оружие, которым она уничтожит всю твою энергетику, все твои военные заводы. И у тебя кроме экономики будет падать способность производить оружие, ракеты и так далее", - отметил президент.

Кроме того, он заявил, что Запад должен уделить больше внимания к компаниям и странам, которые передают Москве современные технологии.

"Закончить всю историю с тем, что детали к ракетам, чипы, много всей технологии и электроники передают бизнесы разных стран. Запретить продавать это россиянам, контролировать все эти потоки. Это сложная работа, но она уже понятна. Все понимают, кто это делает. Просто подойти к этому сильнее. И ничего не сделает Путин, его население будет недовольно. А он боится только одного - внутренних вызовов", - пояснил Зеленский.

Санкции против России - важные новости

Накануне президент США Дональд Трамп допустил снятие некоторых санкций с России в будущем. Впрочем, уже через несколько дней он подписал указ о продлении действия американских санкций против РФ на один год.

В то же время ряд стран накануне ввели новые санкции против России. В частности Великобритания ввела крупнейшие за время полномасштабного вторжения ограничения против РФ. Они влияют "непосредственно на тех, кто продолжает помогать вторжению".

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