По его словам, не стоит думать, что имеющегося сейчас количества самолетов для этого недостаточно.

Переданные Украине истребители F-16 могут выполнять любую миссию при наличии нужного вооружения. И небольшое количество самолетов не станет проблемой, считает эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский.

"Самолеты могут выполнять любые задачи, которые будут зависеть от поставленных задач для Воздушных сил. Эти самолеты могут выполнять как защиту воздушного пространства, так и, например, отражение налетов российской авиации на пограничные Сумщины и Черниговщины. Также [могут выполнять] работу по прифронтовой зоне, средствам противовоздушной обороны, которые находятся на временно оккупированной территории Украины", – сказал он в эфире телеканала "Мы - Украина".

По его словам, не стоит думать, что имеющегося сейчас количества самолетов для этого недостаточно.

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"На самом деле даже 4 самолета могут выполнить довольно сложную задачу по уничтожению противовоздушной обороны и затем – нанесению ударов по важным объектам. Здесь следует понять, что важно то вооружение, которое есть на этих самолетах", – резюмировал Храпчинский.

F-16 в Украине

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые самолеты F-16. Только 4 августа, в День Воздушных сил Украины, это поставку первых истребителей F-16 подтвердили официально, показав фото и видео с этими самолетами.

Доподлинно неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. В СМИ писали об от 6 до 10 единиц. По данным издания Economist, Украина должна получить от союзников 79 самолетов F-16. В частности, 20 из них должны поступить в Украину до конца 2024 года.

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