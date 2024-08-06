Один из украинских пилотов рассказал, что летать на F-16 очень интересно.

В НАТО показали кадры подготовки украинских военнослужащих на самолетах F-16. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба альянса в соцсети Х.

"В Украину прибыли F-16. Взгляд на то, как датские инструкторы обучают украинских пилотов, техников и наземный экипаж управлять истребителями и обслуживать их", – говорится в подписи к видео.

Один из украинских пилотов рассказал, что летать на F-16 очень интересно. При этом отметил, что советские МиГи, которые есть в авиапарке Украины, также нельзя считать очень скучными. Военный добавил, что F-16 имеет легкое управление и легко двигается.

В то же время генерал-майор ВВС Дании Ян Дам сказал, что F-16 неоднократно обновлялись.

"Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями. Я уверен, что украинские Воздушные силы извлекут пользу от этого", – подчеркнул он.

F-16 для Украины

4 августа, в День Воздушных сил Украины, власти официально подтвердили получение первых истребителей F-16, показав фото и видео с этими самолетами.

Точное количество предоставленных Украине самолетов пока неизвестно – в СМИ называли разные цифры, от 6 до 10 единиц. Economist писало, что в целом Украина должна получить от союзников 79 самолетов F-16. В частности, 20 из них должны поступить в Украину до конца 2024 года.

В то же время народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев сообщил, что Украина получила истребители F-16 с новейшей авионикой и радарами для наведения ракет.

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