Такая процедура проводится уже в четвертый раз.

Защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. Они это сделали, чтобы провести эвакуацию гражданских.

Об этом сообщается на странице полка "Азов" в Telegram.

Отмечается, что это было сделано для эвакуации гражданских.

"С некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами", - говорится в сообщении.

В полку пояснили, что и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги.

В "Азове" отметили, что такая процедура проводится уже в четвертый раз.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, кто привлечен для спасения украинских военных из "Азовстали".

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