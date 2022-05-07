Защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. Они это сделали, чтобы провести эвакуацию гражданских.
Об этом сообщается на странице полка "Азов" в Telegram.
Отмечается, что это было сделано для эвакуации гражданских.
"С некоторых интернет источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом. На самом же деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами", - говорится в сообщении.
В полку пояснили, что и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги.
В "Азове" отметили, что такая процедура проводится уже в четвертый раз.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский рассказал, кто привлечен для спасения украинских военных из "Азовстали".