Сотрудники Запорожской АЭС больше всех знают о реальной ситуации на оккупированной россиянами станции и, соответственно, делятся ею с другими горожанами.

Все больше людей хотят покинуть оккупированный российскими захватчиками Энергодар и больше работников уволиться с Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"В течение последних нескольких недель, а особенно в течение последних дней, отмечается стала тенденция оставления жителями Энергодара оккупированного города и их попыток выезда на подконтрольную официальному Киеву территорию Украины. Таким образом энергодарцы реагируют на растущую угрозу потери контроля за ситуацией и процессами на ЗАЭС", - заявляют в разведке.

Видео дня

"Особенность - увеличению потока беженцев из Энергодара предшествовало увеличение количества работников ЗАЭС, желающих уволиться. С каждым днем количество их заявлений увеличивается, потому что именно сотрудники ЗАЭС больше всех знают о реальной ситуации на станции и, соответственно, делятся ею с другими горожанами. Определенной зоной информационной тьмы остается кризисный центр ЗАЭС, в который, по нашим данным, оккупанты до сих пор не допустили представителей МАГАТЭ. По тем же данным, им есть что и кого там скрывать", - отмечается в сообщении.

"Между собой энергодарцы уже говорят, что можно было бы терпеть обезьяну с гранатой, но обезьяну с ядерным дрыном спрогнозировать невозможно. Поэтому следует ожидать дальнейшего увеличения беженцев из этого города, в том числе специалистов ЗАЭС, которые считают дальнейшее пребывание российских оккупантов на станции крайне опасным", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, снова отключена от энергопитания в результате обстрелов.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", в течение последних трех суток российские войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи.

Сегодня, 5 сентября, в результате пожара, который произошел из-за обстрелов, отключилась еще одна ЛЭП - последняя, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины. Как следствие – разгружен и отключен от сети единственный работающий энергоблок №6 питает собственные нужды ЗАЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: