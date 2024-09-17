Сообщается, что возражение генерала заключалось в отсутствии "второго шага" после прорыва российской границы.

Некоторые из высших командиров армии Украины возражали против операции ВСУ в Курской области России, пишет POLITICO со ссылкой на двух высокопоставленных украинских военных чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский впервые поднял вопрос о наступлении в РФ в начале года и настаивал на нем.

Среди тех, кто выступил против, издание приводит бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного. Сообщается, что его возражение против Курской операции заключалось в отсутствии "второго шага" после прорыва российской границы. По словам одного из чиновников, Залужный не получил четкого ответа от Зеленского по этому поводу и считал операцию авантюрой.

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Кроме экс-командующего, против Курской операции выступил уволенный в июле командир 80-й десантно-штурмовой бригады Эмиль Ишкулов, пишет издание. Источники заявили, что "Ишкулов возражал против операции в Курской области, опасаясь, что его бригада в конечном итоге может оказаться слишком уязвимой на территории России и что число потерь может резко возрасти".

Указывается, что вопрос Залужного о "втором шаге" после прорыва границы РФ остается ключевым, поскольку "как западные, так и украинские скептики опасаются, что силы Киева могут оказаться внутри и пострадать от деморализующего отступления".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, Financial Times писало, что Украина не планирует захватывать больше территории на Курском направлении. По словам собеседника издания из оборонного ведомства, украинские силы сконцентрированы на выполнении других задач.

До этого сообщалось, что 12 сентября украинские саперы прорвали российскую оборону вдоль границы вблизи села Новый путь, примерно в 30 км к западу от украинского выступления в Курской области.

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