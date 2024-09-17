Опубликованы новые кадры сдачи в плен ВСУ российских военных в Курской области РФ.
"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд", - говорится в подписи к видео, которое обнародовал генерал-лейтенант командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Отмечается, что в тот день отдельная механизированная Степная бригада взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.
"Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага", - описал Павлюк.
Россияне сдаются в плен ВСУ в Курской области - видео
Операция ВСУ в Курской области - актуальное
Как писал Forbes, у Сил обороны Украины в Курской области появилась новая стратегия, связанная с быстрым перемещением.
Отмечалось, что, если новая операция Сил обороны будет удачной - бойцам удастся взять в окружение большое количество российских военных.