Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд.

Опубликованы новые кадры сдачи в плен ВСУ российских военных в Курской области РФ.

"Сухопутные войска продолжают пополнять обменный фонд", - говорится в подписи к видео, которое обнародовал генерал-лейтенант командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Отмечается, что в тот день отдельная механизированная Степная бригада взяла в плен 13 россиян, 4 из них были с серьезными ранениями.

"Курская операция. После 5 дней ожесточенных боев враг остался без воды и боеприпасов. Как следствие - поднятие белого флага", - описал Павлюк.

Россияне сдаются в плен ВСУ в Курской области - видео

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Как писал Forbes, у Сил обороны Украины в Курской области появилась новая стратегия, связанная с быстрым перемещением.

Отмечалось, что, если новая операция Сил обороны будет удачной - бойцам удастся взять в окружение большое количество российских военных.

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