Ночная атака дронов могла быть направлена на то, чтоб выявить украинскую ПВО и рассредоточить внимание перед ракетным обстрелом.

Российские оккупанты для сегодняшнего обстрела задействовали стратегическую авиацию и подняли в небо - тактическую. Также отмечается активность кораблей в Черном море, на которых находятся около 20 ракет.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, речь идет о "Калибрах", которые являются высокоточным оружием и, как правило, применяются по объектам критической инфраструктуры и конкретным целям.

Гуменюк отметила, что нецелесообразно освещать работу ПВО во время ракетного удара. Враг атакует Украину волнообразно, чтобы выявлять системы ПВО. Она также прокомментировала тот факт, что массированные ракетные атаки РФ стали реже.

"Здесь несколько аспектов - это и масштабы экономии ракетного ресурса, и согласованность действий разных подразделений, когда включается и авиация, и флот, и барражирующие снаряды типа дронов. Это говорит также и о том, что во время "приветов" по тем российским аэродромам им пришлось передислоцироваться и это расчетное время подлета тоже сюда входит. Им необходимо согласовывать свои действия, замерять возможность и сопряжение сил, проводить определенные тренировки", - объяснила Гуменюк.

Она добавила, что россияне в Беларуси сейчас проводят тренировки авиации, на которые и отрабатывают слаживание. По словам начальницы прес-центра, украинские военные тщательно изучили принцип использование РФ дронов-камикадзе, что позволяет максимально эффективно им противодействовать. Последняя ночная атака БПЛА, по мнению Гуменюк, могла быть направлена на то, чтоб выявить украинскую ПВО, рассредоточить внимание и измотать моральный потенциал военных.

Ракетная атака 26 января

Утром в четверг, 26 января, по всей стране объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки России. В связи с этим в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях отключили свет.

Отмечалось, что Воздушные силы Украины ожидают более 30 вражеских ракет во время сегодняшней атаки оккупантов.

Уже известно об уничтожении первых вражеских ракет над Украиной. В частности, сообщалось о работе противовоздушной обороны Киевской и Винницкой.

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