Отдельным вопросом было усиление противовоздушной обороны Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных Сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Обсудили наступательные операции Сил обороны Украины и их обеспечение.

"Во время переговоров подробно рассказал об обстановке на поле боя. Обсудили наши наступательные и оборонительные операции, ситуацию на наиболее сложных направлениях, а также действия и вероятные планы противника", – сообщается в Telegram Главнокомандующего ВСУ.

Залужный отметил, что на встрече остановились на актуальных потребностях Вооруженных сил Украины в снарядах, дронах и военной технике.

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"Отдельно обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры", – добавил он и выразил благодарность союзникам "за непоколебимую поддержку и помощь".

Война в Украине: важные новости

26 октября президент Владимир Зеленский собрал всех командующих на военный кабинет в спецформате, было очное присутствие всех командующих на местах. На встрече заслушали подробные доклады командующие относительно их направлений, оборонительных и наступательных действий, специальных задач.

Информируя о кабинете, Зеленский подчеркнул, что был "откровенный разговор" на самые важные темы, обсужден план дальнейших действий с конкретными сроками и расчетами, подкрепленный поставкой вооружения от партнеров и собственным производством. Говорили также о наращивании возможностей украинского ОПК.

Тем временем на фронте украинские военные продолжают давать отпор российским захватчикам. По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 45 боевых столкновений. Отмечается, что на Лиманском, Запорожском и Шахтерском направлениях россияне перегруппировываются, а на Купянском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском – продолжают атаковать.

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